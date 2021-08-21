«Интер» разгромил «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии
«Интер» обыграл «Дженоа» с разгромным счетом 4:0 в первом туре чемпионата Италии.
Голами в составе победителей отметились Милан Шкриньяр, Хакан Чалханоглу, Артуро Видаль и Эдин Джеко.
Чемпионат Италии. Серия А
1-й тур
«Интер» — «Дженоа» — 4:0 (2:0)
Голы: Шкриньяр, 6 (1:0). Хакан Чалханоглу, 14 (2:0). Видаль, 74 (3:0). Джеко, 87 (4:0).
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дюмфрис, 84), Брозович, Хакан Чалханоглу (Весино, 77), Барелла (Сатриано, 77), Сенси (Видаль, 68), Джеко, Перишич (Димарко, 69).
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Бираски (Сабелли, 46), Ванхейсден, Камбьясо (Серпе, 46), Бадель, Стураро (Мелегони, 71), Эрнани (Бьянки, 46), Ровелла, Пандев, Каллон (Фавилли, 55).
Предупреждения: Кришито, 2. Стураро, 66. Весино, 78.
Судья: Мариани (Италия).
21 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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