Инсинье сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье, отличившийся в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (4:1), сравнялся с легендарным Марадоной по забитым мячам за клуб. У обоих по 115 мячей.

Чемпион мира 1986 года Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. С клубом он дважды выигрывал чемпионат Италии. Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице серии А. 30-летний Инсинье провел в этом сезоне 21 матч во всех турнирах за клуб, в которых забил 6 голов и отдал 5 передач.