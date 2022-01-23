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Сегодня, 19:13

Инсинье сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи»

Роман Шишов
Корреспондент

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье, отличившийся в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (4:1), сравнялся с легендарным Марадоной по забитым мячам за клуб. У обоих по 115 мячей.

Чемпион мира 1986 года Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. С клубом он дважды выигрывал чемпионат Италии. Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице серии А. 30-летний Инсинье провел в этом сезоне 21 матч во всех турнирах за клуб, в которых забил 6 голов и отдал 5 передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Диего Марадона
Лоренцо Инсинье
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Неделя

«Наполи» дома обыграл «Салернитану»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
7
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 4 : 1
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 1 : 0
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 1 : 1
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 - : -
23.01 22:45
Милан – Ювентус
 - : -
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Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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