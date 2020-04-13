Инсинье прекратил сотрудничество с Райолой

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье решил отказаться от сотрудничества с известным агентом Мино Райолой. Об этом сообщает ряд источников в Италии.

По данным итальянского журналиста Николо Ширы, разногласия у игрока и агента возникли несколько недель назад. Форвард хотел покинуть команду и продолжить карьеру в Англии, получив там зарплату в два раза больше. Однако он не получил устраивающие его предложений. Источник указывает, что новым агентом игрока станет Винченцо Пизакане.

28-летний Лоренцо Инсинье в текущем сезоне провел 31 матч за «Наполи» и забил девять мячей при шести голевых передачах.