Информация о переоборудовании отелей Роналду в больницы оказалась фейком

Португальские отели, которыми владеет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, не собирают переоборудовать в больницы. Ранее данная информация появилась в авторитетном испанском издании Marca. Сообщалось, что в отелях откроются клиники для борьбы с эпидемией коронавируса. Все они будут бесплатными, а услуги персонала оплатит сам Роналду.

Однако через несколько часов Marca удалила новость со своего сайта. Представитель одного из отелей опроверг информацию в интервью RTL: «Мы остаемся отелем. Мы не будем клиникой. Это обычный день, мы остаемся и будем оставаться отелем».