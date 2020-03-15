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Информация о переоборудовании отелей Роналду в больницы оказалась фейком

22:09

Португальские отели, которыми владеет нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, не собирают переоборудовать в больницы. Ранее данная информация появилась в авторитетном испанском издании Marca. Сообщалось, что в отелях откроются клиники для борьбы с эпидемией коронавируса. Все они будут бесплатными, а услуги персонала оплатит сам Роналду.

Однако через несколько часов Marca удалила новость со своего сайта. Представитель одного из отелей опроверг информацию в интервью RTL: «Мы остаемся отелем. Мы не будем клиникой. Это обычный день, мы остаемся и будем оставаться отелем».

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