Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Индзаги не удивлен, что Пирло возглавил «Ювентус»

07:05
Теги:

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги перед матчем 9-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» рассказал о взаимоотношениях с тренером туринцев Андреа Пирло.

— Я не удивлен, что Пирло получил работу в «Ювентусе», — цитирует Football Italia Индзаги/ - Мы говорим о чемпионе, который как игрок выиграл все. Между нами всегда были прекрасные отношения, когда вместе приехали в «Милан». Помню, что у нас был один агент, который предложил «россонери» подписать Пирло тот день, когда я пришел в команду. Вместе мы сделали великие дела в «Милане».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир