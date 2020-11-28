Индзаги не удивлен, что Пирло возглавил «Ювентус»
Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги перед матчем 9-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» рассказал о взаимоотношениях с тренером туринцев Андреа Пирло.
— Я не удивлен, что Пирло получил работу в «Ювентусе», — цитирует Football Italia Индзаги/ - Мы говорим о чемпионе, который как игрок выиграл все. Между нами всегда были прекрасные отношения, когда вместе приехали в «Милан». Помню, что у нас был один агент, который предложил «россонери» подписать Пирло тот день, когда я пришел в команду. Вместе мы сделали великие дела в «Милане».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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