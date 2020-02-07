Индзаги надеется, что Ибрагимович возьмет 9-й номер в «Милане»

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги рассказал, что был бы доволен, если бы форвард Златан Ибрагимович выступал в клубе под 9-м номером, который ранее принадлежал итальянцу.

— Если кто-то забьет за «Милан» под 9-м номером, то я буду счастлив, — приводит слова Индзаги Sky Sports Italia. — Так что давайте прекратим это «проклятье». Нечестно предлагать ему тот номер, который никому не принес удачи после меня. Но я надеюсь, что Ибра в возьмет его, потому что я уверен, что у него достаточно сильные плечи, чтобы выдержать эту ношу.

Я был убежден, что Златан многое принесет в эту команду, даже до его первого гола, потому что он никогда бы не вернулся, если бы не был готов на все сто процентов. Я знаю его и то, как сильно он заботится о своей профессии. Знаю о том, как он любит играть, а также побеждать.

Напомним, в январе этого года Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Он выбрал 21-й номер. В 5 матчах за красно-черных 38-летний швед отметился 2 голами.