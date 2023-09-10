Иммобиле объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле объяснил, почему этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.

«Я отказался, так как и дальше хотел продолжать переживать все эти моменты со сборной. У меня все еще есть что дать сборной Италии, на носу чемпионат Европы, так что сейчас я должен выкладываться на все сто», — цитирует Иммобиле Radio RAI.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 38 матчах «Лацио» во всех турнирах. Сообщалось, что клубы Саудовской Аравии интересуются Иммобиле, игроку предлагали контракт в 25 миллионов евро в год.