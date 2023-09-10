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Сегодня, 06:28

Пулишич доволен тем, как прошли первые месяцы в «Милане»

Виктория Кравченко
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Вингер «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, как прошли его первые месяцы в миланском клубе. Футболист перешел в команду этим летом из «Челси» за 20 миллионов евро.

«Для меня это отличная возможность перезапустить карьеру, мне очень здесь нравится. Теперь мне просто нужно продолжать в том же духе. Я смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

24-летний американец отметился двумя голами в трех матчах серии А и был признан лучшим футболистом команды в августе.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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 - : -
16.09 19:00
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Кальяри – Удинезе
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