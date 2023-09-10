Пулишич доволен тем, как прошли первые месяцы в «Милане»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, как прошли его первые месяцы в миланском клубе. Футболист перешел в команду этим летом из «Челси» за 20 миллионов евро.

«Для меня это отличная возможность перезапустить карьеру, мне очень здесь нравится. Теперь мне просто нужно продолжать в том же духе. Я смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

24-летний американец отметился двумя голами в трех матчах серии А и был признан лучшим футболистом команды в августе.