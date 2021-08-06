«Ювентус» извинился за твит, где футболистка изобразила узкие глаза

«Ювентус» принес извинения за сообщение в Twitter женской команды, где одна из футболисток изобразила узкие глаза. После этого клуб обвинили в расизме.

Juventus would like to express our deepest apologies for the social post that read as racially discriminatory content on the Juventus Women's Football Twitter account yesterday.https://t.co/8A4jOtGy71 pic.twitter.com/QAjkX43QdR — JuventusFC (@juventusfcen) August 6, 2021

«Мы хотели бы принести самые искренние извинения за пост в Twitter женской команды, который был воспринят как дискриминация по расовому признаку, — говорится в заявлении клуба. — «Ювентус» немедленно понял, что клуб совершил непростительную ошибку, которая серьезно задела чувства тех, кто борется против расовой дискриминации.

what was this meant to cause then lmao pic.twitter.com/dkcTVmsnmk — Bris Angel (@Cryptoterra) August 5, 2021

Учитывая эту ошибку, клуб берет на себя полную ответственность за инцидент и за его серьезные последствия. Противодействие расовой дискриминации и поддержка совместного развития множества культур — вот принципы, которых «Ювентус» как клуб всегда придерживался и продолжает претворять в жизнь.

«Ювентус» признает ошибку и проведет тщательный анализ случившегося, серьезно обдумает инцидент, чтобы подобное больше не повторялось".

Жест продемонстрировала защитник женской команды «Юве» Сесилия Сальваи. Твит впоследствии был удален.