Икарди может уйти из «ПСЖ» из-за Неймара и Мбаппе

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «ПСЖ», летом может покинуть французский клуб, информирует L'?quipe. Как отмечается, у него плохие отношения с лидерами команды Неймаром и Кильяном Мбаппе.

По мнению Икарди, партнеры по команде во время матчей не взаимодействуют с ним должным образом и не пас уют ему.

Напомним, что у «ПСЖ» есть право выкупа 27-летнего аргентинца за 70 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 встрече за парижан.