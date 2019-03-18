Игроки "Милана" Кесси и Билья извинились за свое поведение во время матча с "Интером"

Полузащитники "Милана" Франк Кесси и Лукас Билья, которые едва не подрались во время матча 28-го тура чемпионата Италии против "Интера" (2:3), принесли извинения за свое поведение. Конфликт произошел на скамейке запасных росснери.

Напомним, что Кесси, который вышел в стартовом составе, на 69-й минуте был заменен. На скамье запасных он вел себя слишком эмоционально, что вызвало возмущение Бильи. Аргентинец что-то сказал ивуарийцу, после чего тот попытался затеять драку. Игрока остановили его партнеры по команде Иньяцио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини.

– Это был адреналин ситуации матча, я был расстроен и очень хотел добиться большего, – приводит Football Italia cлова Кесси. – Я вынес это на Лукаса, и это было ошибкой. Впоследствии я извинился. Он старше меня, и я должен учиться у него. Я сожалею о том, что случилось.

– Фрэнк знает, что я сказал, и мы прояснили ситуацию, – приводит Football Italia cлова Бильи. – Мы все хотим побеждать, но это не то, что мы должны делать подобное перед всеми. Нам неприятно из-за неловкой ситуации, мне стыдно за нее. Я принес извинения тренеру и ребятам. Подобного больше не произойдет.

Игроки "Милана" Кесси и Билья чуть не подрались во время матча с "Интером". Видео