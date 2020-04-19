Игроки и тренерский штаб «Ромы» отказались от четырехмесячной зарплаты

Футболисты и тренерский штаб «Ромы» отказались от зарплаты за 4 месяца, сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение поможет преодолеть финансовый кризис из-за пандемии коронавируса и не увольнять сотрудников клуба.

— Мы всегда говории о единстве в «Роме» в том, чтобы сократить свою зарплату до конца сезона, — цитирует гендиректора «Ромы» Гвидо Фиенгу официальный сайт клуба. — Игроки, главный тренер и его сотрудники — все доказали, что мы действительно едины.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 350 075 человека. Зафиксировано 161 270 летальных исходов от инфекции, вылечились 606 139 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 738 923 человека. Далее идут — Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (151 793) и Германия (143 779).