Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (2:2). Команда из Бергамо пропустила два гола с пенальти, специалист остался недоволен судейством.

— Очень строго судят, особенно в итальянском чемпионате, — приводит слова Гасперини Football Italia. — Игрокам надо отрезать руки? Это не первый пенальти, который мы видели за сезон, было много всего с разными командами. Это безумие, и интерпретация правил здесь не такая, как в других странах. Там такие наказания не предусмотрены. Не верю, что там будет аналогичная интерпретация.

Это было отличное выступление против лидеров чемпионата. Я сказал ребятам, чтобы они относились к этому матчу как к игре в Лиге чемпионов, поскольку в августе мы встретимся с командами такого уровня.

Мы достигли всего, к чему стремились, я очень доволен выступлением и очень разочарован, что не выиграли. Мы вели в счете до последней минуты и сделали все, чтобы заслужить победу.