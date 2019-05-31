Игор Тудор продолжит тренировать "Удинезе"

Хорват Игор Тудор останется на посту главного тренера "Удинезе"​ в следующем сезоне, информирует официальный сайт клуба.

- После отличной работы, проделанной хорватским специалистом в последних 11 играх чемпионата Италии, клуб и Тудор решили продолжить путь и вместе выступить в 25-м сезоне серии А подряд, – говорится в сообщении.

41-летний Тудор возглавлял команду в прошлом сезоне, но затем ушел. Однако в марте вернулся в "Удинезе". При нем команда с 16-го места поднялась на итговое 12-е место.