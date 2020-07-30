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Ибрагимович принял решение остаться в «Милане»

21:57
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Нападающий Златан Ибрагимович принял решение остаться в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Переговоры о новом контракте на данный момент не начались, однако стороны не сомневаются в успехе их проведения. Предполагается, что встреча касательно продления соглашения состоится в ближайшие дни.

В случае успешного продления контракта 38-летний швед будет получать 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша серии А форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.

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