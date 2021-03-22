Ибрагимович — о возрасте: «Я как Бенджамин Баттон, с годами чувствую себя моложе»
09:51
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем состоянии и рассказал, собирается ли продлевать контракт с клубом.
«Не будем говорить о возрасте! Я как Бенджамин Баттон, с годами чувствую себя все моложе.
Хочу доказать своей игрой, что заслуживаю продления контракта. С руководством у нас хорошие отношения. Посмотрим, не будем торопиться», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне 39-летний швед провел 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...