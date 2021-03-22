Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем состоянии и рассказал, собирается ли продлевать контракт с клубом.

«Не будем говорить о возрасте! Я как Бенджамин Баттон, с годами чувствую себя все моложе.



Хочу доказать своей игрой, что заслуживаю продления контракта. С руководством у нас хорошие отношения. Посмотрим, не будем торопиться», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 39-летний швед провел 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.