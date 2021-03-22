Тренер «Торино» поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Торино» Давиде Никола рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом».

«Не знаю о проблемах «Ювентуса». Знаю, что «Беневенто» выиграл матч, который казался сложным. Они доказали, что каждый может зарабатывать очки против любой команды», — цитирует Николу Sky Sport Italia.

Матч «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля на «Олимпийском стадионе». Начало — в 19.00 (мск).