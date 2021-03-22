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Аллегри оценил работу Пирло в «Ювентусе»

11:25
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о работе нынешнего наставника туринского клуба Андреа Пирло.

«На мой взгляд Пирло хорошо справляется с работой в «Ювентусе», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны. Пирло стал главным тренером туринцев летом 2020 года.

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