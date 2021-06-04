Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал уход вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

«Он лучший вратарь в мире, поверьте мне. Для «Милана он мог стать новым Паоло Мальдини», — передает слова Ибрагимовича Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «ПСЖ». В сезоне-2020/21 итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола. Контракт с «россонери» истекает 30 июня и продлен не будет.