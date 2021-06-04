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Ибрагимович — о Доннарумме: «Он лучший вратарь в мире, поверьте мне»

10:16
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал уход вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

«Он лучший вратарь в мире, поверьте мне. Для «Милана он мог стать новым Паоло Мальдини», — передает слова Ибрагимовича Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «ПСЖ». В сезоне-2020/21 итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола. Контракт с «россонери» истекает 30 июня и продлен не будет.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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