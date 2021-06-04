Ибрагимович рассчитывает, что «Милан» подпишет Жиру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович расстроен уходом из команды вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Также он хотел бы, чтобы к составу присоединился нападающий «Челси» Оливье Жиру.

«Доннарумма в качестве свободного агента? Он лучший вратарь в мире, поверьте мне. Он мог бы стать новым Паоло Мальдини в «Милане». Также я был бы счастлив, если бы Оливье Жиру перешел в «Милан», нам нужны такие игроки, как он — он победитель», — цитирует Gazzetta dello Sport Ибрагимовича.

У Доннаруммы 1 июля заканчивается контракт, поэтому он станет свободным агентом. Аналогичная ситуация и у Жиру.