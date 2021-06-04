Ибрагимович — о Суперлиге: «Могу представить, почему эти клубы так поступили»
11:48
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что думает о ситуации с созданием Суперлиги.
«Не очень осведомлен в этой истории, но могу представить, почему эти клубы так поступили. Они экономически страдают, поэтому ищут правильный путь. Как ни странно, это был спор между фанатами и клубами в Англии. У футболистов никто даже не спрашивал мнения», — цитирует 39-летнего шведа Sky Sport.
Напомним, достигли соглашения с УЕФА и вышли из проекта Суперлиги «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси». В то же время «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и заявляли о своей приверженности этому проекту.
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