Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что думает о ситуации с созданием Суперлиги.

«Не очень осведомлен в этой истории, но могу представить, почему эти клубы так поступили. Они экономически страдают, поэтому ищут правильный путь. Как ни странно, это был спор между фанатами и клубами в Англии. У футболистов никто даже не спрашивал мнения», — цитирует 39-летнего шведа Sky Sport.