Ибрагимович не будет выступать за «Хаммарбю»

Нападающий Златан Ибрагимович не станет игроком «Хаммарбю» в следующем сезоне, сообщае L'Equipe.

Во время паузы в серии А Ибрагимович вернулся в Швецию и поддерживает физическую форму вместе с «Хаммарбю». Однако с большой долей вероятности форвард не перейдет в шведский клуб.

Ибрагимович присоединился к «Милану» в январе этого года на правах свободного агента. В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 матчей в составе «россонери», отличившись четырьмя голами и одной голевой передачей

Напомним, в ноябре минувшего года Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю».