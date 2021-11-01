Ибрагимович: «Мне нужно играть, и чем больше, тем лучше»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович после победы в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1) поделился мнением о своей игре в сезоне-2021/22.

«Мне нужно играть, и чем больше я играю, тем лучше. Я не знал, что сегодня смогу забить 400-й гол, это не моя цель. Моя цель — помочь команде и побеждать в матчах», — приводит слова Ибрагимовича MilanTV.

40-летний швед забил 400-й мяч в чемпионатах разных стран. Ранее он выступал также в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии.