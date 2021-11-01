«Нам нужно поймать эту волну». Пиоли — о серии побед «Милана»
Пиоли прокомментировал победу «Милана» в матче с «Ромой»
05:26
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).
«Рома» — качественная команда, мы очень хорошо сыграли в полных составах, старались забить больше голов, и это именно тот характер, который нам нужен в таких важных матчах. Мы переживаем позитивный период формы, поэтому нам нужно поймать эту волну, быть смелыми и уверенными. Решения арбитра? Я сосредоточен только на своей команде и на том, что мы можем улучшить. Нам нужно готовиться к Лиге чемпионов, потому что и там мы хотели бы получить положительный результат», — приводит слова Пиоли DAZN.
«Милан» набрал 31 очко и расположился на втором месте в турнирной таблице. Столько же у лидирующего «Наполи». У «Ромы» 19 очков и пятая позиция.
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