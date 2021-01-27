Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович извинился перед командой за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (1:2), который прошел 26 января. Об этом сообщил главный тренер команды Стефано Пиоли.

«Златан извинился. Это поступок великого чемпиона, которым он и является», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Швед на 58-й минуте получил вторую желтую карточку. Первую он получил за стычку с Ромелу Лукаку в первой половине. Tuttomercatoweb ранее сообщил, о том, что именно они сказали друг другу. По данным источника, швед сказал бельгийцу: «Иди делай свое вуду дерьмо ты, маленький ослик». Это было расценено как расизм.

Златан опроверг информацию о том, что он оскорбил соперника по расовому признаку. Представители «Милана» заявили, что это является отсылкой на цитату главного акционера «Эвертона» Фархада Мошири, который в январе 2018 года сообщил, что Лукаку отказался от нового контракта из-за «вудуистского послания». Тогда бельгийский нападающий опровергал данные заявления руководителя клуба, но фраза попала в заголовки многих газет.