Ибрагимович и Михайлович спели на фестивале в Сан-Ремо. Видео

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович спели на фестивале в Сан-Ремо.

Специалист и футболист исполнили песню Io vagabondo («Я бродяга») итальянской группы I Nomadi.

Ранее 39-летний швед рассказал, что попал в пробку на пути к Сан-Ремо и решил остановить проезжающего мимо мотоциклиста, который оказался болельщиком «Милана». Мужчина довез форварда оставшиеся 60 км.

Фестиваль в Сан-Ремо проходит со 2 по 6 марта.