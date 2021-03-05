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Ибрагимович и Михайлович спели на фестивале в Сан-Ремо. Видео

10:24
Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович на фестивале в Сан-Ремо. Фото Twitter
Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович на фестивале в Сан-Ремо. Фото Twitter
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович спели на фестивале в Сан-Ремо.

Специалист и футболист исполнили песню Io vagabondo («Я бродяга») итальянской группы I Nomadi.

Ранее 39-летний швед рассказал, что попал в пробку на пути к Сан-Ремо и решил остановить проезжающего мимо мотоциклиста, который оказался болельщиком «Милана». Мужчина довез форварда оставшиеся 60 км.

Фестиваль в Сан-Ремо проходит со 2 по 6 марта.

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