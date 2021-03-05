Ибрагимович доехал до Сан-Ремо на мотоцикле болельщика «Милана»
10:14
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отправился на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо.
39-летний швед отправился на фестиваль после тренировки команды, однако из-за ДТП на дороге попал в пробку. Футболист вышел из машины и остановил мотоциклиста с просьбой довезти его до Сан-Ремо. К счастью для Ибрагимовича, тот оказался болельщиком «Милана».
После этого Ибрагимович опубликовал видео с поездки.
Фестиваль в Сан-Ремо проходит со 2 по 6 марта. На нем Ибрагимович выступил вместе с другом и главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем.
60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip ? su #RaiPlay ??https://t.co/YmmduZpfTp— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2021
??Il video di @Ibra_official ??#Sanremo2021 @RaiUno pic.twitter.com/l1HHkJ4Fq1
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