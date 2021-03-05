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Ибрагимович доехал до Сан-Ремо на мотоцикле болельщика «Милана»

10:14
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отправился на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо.

39-летний швед отправился на фестиваль после тренировки команды, однако из-за ДТП на дороге попал в пробку. Футболист вышел из машины и остановил мотоциклиста с просьбой довезти его до Сан-Ремо. К счастью для Ибрагимовича, тот оказался болельщиком «Милана».

После этого Ибрагимович опубликовал видео с поездки.

Фестиваль в Сан-Ремо проходит со 2 по 6 марта. На нем Ибрагимович выступил вместе с другом и главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем.

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