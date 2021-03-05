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«Челси» готов платить Доннарумме зарплату в размере 10,5 миллиона евро

12:03
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«Челси» интересуется голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает liberoquotidiano.

По данным источника, летом 2021 года у игрока истекает срок контракта с «россонери». «Челси» готов предложить 22-летнему вратарю долгосрочное соглашение с зарплатой 10,5 миллиона евро в год.

Отметим, что «Милан» работает над продлением контракта с футболистом — агент игрока Мино Райола требует зарплату в 10 миллионов евро в год, руководство клуба предлагает 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 32 матча за «Милан», в которых пропустил 40 мячей.

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