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Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч против «Наполи»

16:03
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин имеет шанс принять участие в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Наполи». Россиянин попал в заявку на эту встречу.

Матч «Фиорентина» — «Наполи» пройдет 16 мая. Начало — 13.30 (мск).

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в трех матчах серии А и не отметился результативными действиями.

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