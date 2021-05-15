Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч против «Наполи»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин имеет шанс принять участие в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Наполи». Россиянин попал в заявку на эту встречу.

Матч «Фиорентина» — «Наполи» пройдет 16 мая. Начало — 13.30 (мск).

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в трех матчах серии А и не отметился результативными действиями.