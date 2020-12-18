Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович больше не сыграет в этом году

20:37
Теги:

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович больше не выйдет на поле в 2020 году, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний швед продолжает работать отдельно от общей группы, восстанавливаясь от травмы подколенного сухожилия. Ранее был расчет, что форвард сможет вернуться в середине декабря, но пока принято решение не форсировать подготовку.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. В этом году миланцам осталось сыграть две игры в серии А — против «Сассуоло» (20 декабря) и «Лацио» (23 декабря).

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир