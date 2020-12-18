Ибрагимович больше не сыграет в этом году

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович больше не выйдет на поле в 2020 году, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний швед продолжает работать отдельно от общей группы, восстанавливаясь от травмы подколенного сухожилия. Ранее был расчет, что форвард сможет вернуться в середине декабря, но пока принято решение не форсировать подготовку.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. В этом году миланцам осталось сыграть две игры в серии А — против «Сассуоло» (20 декабря) и «Лацио» (23 декабря).