Хавьер Пасторе прилетел в Милан с агентом

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе вместе с агентом прилетели в Милан. Там футболист должен провести переговоры с представителями клубов, которые готовы оформить трансфера аргентинца, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

#ASRoma, Javier #Pastore ? a Milano: incontro il corso col suo agente Simonian in un hotel del centro, sul tavolo il futuro del Flaco in uscita dalla Roma #skysport @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/KfjnjfAwse — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) August 26, 2021

Ранее главный тренер римлян Жозе Моуринью не взял 32-летнего игрока не предсезонные сборы.

Хавьер Пасторе присоединился к «Роме» в 2018 году за сумму чуть более 24 миллионов евро, но не смог обрести важную роль в столице Италии из-за травм и плохой игровой формы.