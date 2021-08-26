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Хавьер Пасторе прилетел в Милан с агентом

19:35
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе вместе с агентом прилетели в Милан. Там футболист должен провести переговоры с представителями клубов, которые готовы оформить трансфера аргентинца, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее главный тренер римлян Жозе Моуринью не взял 32-летнего игрока не предсезонные сборы.

Хавьер Пасторе присоединился к «Роме» в 2018 году за сумму чуть более 24 миллионов евро, но не смог обрести важную роль в столице Италии из-за травм и плохой игровой формы.

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Иван Шитик все материалы автора

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