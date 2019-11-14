Хавьер Дзанетти: «Надеюсь, что Мартинес останется в «Интере» на некоторое время»

Директор «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал ситуацию вокруг аргентинского форварда команды Лаутаро Мартинеса. В его приобретении заинтересована «Барселона». Каталонцы готовы выплатить отступные, которые составляют 111 миллионов евро.

— «Барселона»? Идея в том, что он останется с нами, — цитирует Дзанетти Marca. — Ему всего 22 года, я надеюсь, что он останется здесь на некоторое время. В «Интере» он уже может стать важным игроком.