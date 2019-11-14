Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Хавьер Дзанетти: «Надеюсь, что Мартинес останется в «Интере» на некоторое время»

12:31
Теги:

Директор «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал ситуацию вокруг аргентинского форварда команды Лаутаро Мартинеса. В его приобретении заинтересована «Барселона». Каталонцы готовы выплатить отступные, которые составляют 111 миллионов евро.

— «Барселона»? Идея в том, что он останется с нами, — цитирует Дзанетти Marca. — Ему всего 22 года, я надеюсь, что он останется здесь на некоторое время. В «Интере» он уже может стать важным игроком.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир