Хавбек «Наполи» Демме из-за травмы в товарищеском матче может пропустить до 6 месяцев

Полузащитник «Наполи» Диего Демме получил травму в товарищеском матче против «Про Верчелли» (1:0).

29-летний немец провел на поле 16 минут, после чего был сбит сильным подкатом. Игрока унесли на носилках. Сообщается, что Демме мог получить разрыв крестообразных связок колена, из-за чего он рискует пропустить от трех до шести месяцев.

Демме выступает за «Наполи» с января 2020 года, перейдя из «Лейпцига». В минувшем сезоне хавбек провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.