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«Интер» рассматривает вариант с продажей Перишича

04:58
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«Интер» планирует продать полузащитника Ивана Перишича, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» хотят разгрузить зарплатную ведомость и готовы расстаться с 32-летним хорватом, однако еще не получали предложений по футболисту от других клубов.

В сезоне-2020/21 Перишич провел 42 матча за «Интер», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/inter-perisic-blocca-l-out-mancino-da-telles-ad-alonso-serve-pri-97127

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Иван Торопцев все материалы автора

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