«Интер» рассматривает вариант с продажей Перишича

«Интер» планирует продать полузащитника Ивана Перишича, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» хотят разгрузить зарплатную ведомость и готовы расстаться с 32-летним хорватом, однако еще не получали предложений по футболисту от других клубов.

В сезоне-2020/21 Перишич провел 42 матча за «Интер», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.