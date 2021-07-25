«Интер» рассматривает вариант с продажей Перишича
04:58
«Интер» планирует продать полузащитника Ивана Перишича, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» хотят разгрузить зарплатную ведомость и готовы расстаться с 32-летним хорватом, однако еще не получали предложений по футболисту от других клубов.
В сезоне-2020/21 Перишич провел 42 матча за «Интер», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/inter-perisic-blocca-l-out-mancino-da-telles-ad-alonso-serve-pri-97127
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