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Хавбек «Аталанты» Фройлер — о голе Миранчука «Интеру»: «Великий, поздравляю»

10:48
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Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер поделился впечатлениями от матча 7-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1), в котором ничью принес гол Алексея Миранчука.

«Отличная реакция от команды. Продолжаем. Великий Миранчук, поздравляю», — написал Фройлер в Instagram.

Сам Миранчук ответил в комментариях: «Спасибо, Ремо».

В текущем сезоне Миранчук провел 2 матча в составе «Аталанты», в которых забил 2 гола. При этом дважды он выходил на замену.

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