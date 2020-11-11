Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер поделился впечатлениями от матча 7-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1), в котором ничью принес гол Алексея Миранчука.

«Отличная реакция от команды. Продолжаем. Великий Миранчук, поздравляю», — написал Фройлер в Instagram.

Сам Миранчук ответил в комментариях: «Спасибо, Ремо».

В текущем сезоне Миранчук провел 2 матча в составе «Аталанты», в которых забил 2 гола. При этом дважды он выходил на замену.