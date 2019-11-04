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Гроссо станет главным тренером «Брешии»

16:04
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Фабио Гроссо займет пост главного тренера «Брешии». С 41-летним специалистом будет заключен контракт до конца сезона, сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Шира.

Ранее «Брешия» уволила с поста главного тренера Эудженио Корини. Это произошло после поражения от «Вероны» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии. «Брешиа» с 7 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.

Гроссо, который в составе сборной Италии выигрывал чемпионат мира 2006 года, прежде тренировал молодежную команду «Ювентуса», а потом работал с «Бари» и «Вероной».

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