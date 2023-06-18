Дюмфрис: «Я люблю «Интер», у меня нет причин уходить»

Полузащитник «Интера» Дензел Дюмфрис высказался о своем будущем в миланском клубе.

«Я люблю «Интер», у меня нет причин уходить, — цитирует Sky Sport Дюмфриса. — Однако сегодня футбол очень динамичен: игроки приходят и уходят. Посмотрим, что будет дальше».

Дюмфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года. Контракт 27-летнего нидерландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис провел 51 матч, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.