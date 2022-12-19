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Сегодня, 18:11

Голкипер «Милана» Меньян до сих пор не восстановился после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Милана» Майк Меньян до сих пор не восстановился от травмы икроножной мышцы, которую он получил еще в конце сентября в расположении сборной Франции, сообщает Sky Sport Italia.

Из-за повреждения Меньян не ездил с национальной командой в Катар на чемпионат мира-2022.

Голкипер не будет готов выйти на поле в матче против «Салернитаны», который пройдет 4 января. Это будет первая официальная игра «россонери» после паузы, связанной с проведением ЧМ.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провел 7 матчей в серии А, в которых пропустил 8 голов.

ФК Милан
ФК Салернитана
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Наполи

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Марко Арнаутович

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Болонья

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Интер

 7
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Лацио

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
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Эмполи

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