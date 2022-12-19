Голкипер «Милана» Меньян до сих пор не восстановился после травмы

Голкипер «Милана» Майк Меньян до сих пор не восстановился от травмы икроножной мышцы, которую он получил еще в конце сентября в расположении сборной Франции, сообщает Sky Sport Italia.

Из-за повреждения Меньян не ездил с национальной командой в Катар на чемпионат мира-2022.

Голкипер не будет готов выйти на поле в матче против «Салернитаны», который пройдет 4 января. Это будет первая официальная игра «россонери» после паузы, связанной с проведением ЧМ.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провел 7 матчей в серии А, в которых пропустил 8 голов.