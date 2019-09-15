Гол Кришито не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Аталантой»

«Аталанта» обыграла «Дженоа» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет после удара Луиса Муриэля. Хозяева отыгрались в концовке благодаря голу бывшего защитника «Зенита» Доменико Кришито. Оба мяча были забиты с пенальти. Незадолго до финального свистка победу команде из Бергамо принес Дуван Сапата.

«Аталанта» набрала шесть очков и занимает пятое место. У «Дженоа» четыре очка и девятая позиция. В следующем туре «Аталанта» примет «Фиорентину». Генуэзцы в гостях сыграют с «Кальяри».

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

«Дженоа» — «Аталанта» — 1:2 (0:0)

Голы: Муриэль, 64 — с пенальти (0:1). Кришито, 90+1 — с пенальти (1:1). Д.Сапата, 90+5 (1:2).

«Дженоа»: Раду, К.Сапата, Кришито, Баррека (Анкерсен, 82), Гильоне (Пандев, 82), Ромеро, Шене, Радованович (Сапонара, 70), Лерагер, Пинамонти, Куаме.

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, Пашалич (де Рон, 56), Фройлер, Гомес, Иличич (Муриэль, 60), Д.Сапата.

Предупреждения: Ромеро, 31. Мазиелло, 44. Иличич, 45+1. Хатебур, 48. К.Сапата, 63. Пандев, 90+2.

Судья: Фаббри (Италия).

15 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».