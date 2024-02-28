Гол «Аталанты» в ворота «Интера» отменили из-за игры рукой Миранчука

Гол форварда «Аталанты» Шарля де Кетеларе отменили в выездном матче с «Интером» в перенесенной встрече 21-го тура серии А.

Момент произошел на 11-й минуте матча.

Судья Андреа Коломбо после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, усмотрев в эпизоде игру рукой у Алексея Миранчука.