Гол «Аталанты» в ворота «Интера» отменили из-за игры рукой Миранчука
Гол форварда «Аталанты» Шарля де Кетеларе отменили в выездном матче с «Интером» в перенесенной встрече 21-го тура серии А.
Момент произошел на 11-й минуте матча.
Судья Андреа Коломбо после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, усмотрев в эпизоде игру рукой у Алексея Миранчука.
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|
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|5
|5
|51-32
|56
|
4
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|14
|9
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|
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|
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|12
|25-44
|25
|
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|6
|7
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|22-41
|25
|
15
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|27
|3
|15
|9
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|24
|
16
|Фрозиноне
|27
|6
|6
|15
|35-56
|24
|
17
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|5
|8
|14
|24-36
|23
|
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|Кальяри
|27
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|8
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|
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|8.03
|22:45
|
Наполи – Торино
|1 : 1
|9.03
|17:00
|
Кальяри – Салернитана
|- : -
|9.03
|17:00
|
Сассуоло – Фрозиноне
|- : -
|9.03
|20:00
|
Болонья – Интер
|- : -
|9.03
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
|10.03
|14:30
|
Лечче – Верона
|- : -
|10.03
|17:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|10.03
|20:00
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|10.03
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|11.03
|22:45
|
Лацио – Удинезе
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
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|П
|
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Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
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Маркус Тюрам
Интер
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|И
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|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|25
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
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|5
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Лечче
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