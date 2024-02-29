«Интер» разгромил «Аталанту». Миранчук сыграл 57 минут

«Интер» крупно обыграл «Аталанту» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

На 11-й минуте встречи гости вышли вперед, однако взятие ворот отменил ВАР, так как Алексей Миранчук сыграл рукой. На 26-й минуте Маттео Дармиан открыл счет. Перед самым перерывом Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев. После перерыва аргентинский форвард мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Тем не менее первым на мяче был Федерико Ди Марко, который забил гол. Окончательный счет установил полузащитник Давид Фраттези, вышедший на замену.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и сыграл 57 минут, прежде чем его заменили.

«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ювентус», идущий вторым, уже на 12 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке — 46 очков.