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29 февраля, 00:39

«Интер» разгромил «Аталанту». Миранчук сыграл 57 минут

Евгений Козинов
Корреспондент
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28 февраля. Интер — Аталанта.
Фото Reuters

«Интер» крупно обыграл «Аталанту» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

На 11-й минуте встречи гости вышли вперед, однако взятие ворот отменил ВАР, так как Алексей Миранчук сыграл рукой. На 26-й минуте Маттео Дармиан открыл счет. Перед самым перерывом Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев. После перерыва аргентинский форвард мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Тем не менее первым на мяче был Федерико Ди Марко, который забил гол. Окончательный счет установил полузащитник Давид Фраттези, вышедший на замену.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и сыграл 57 минут, прежде чем его заменили.

«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ювентус», идущий вторым, уже на 12 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке — 46 очков.

Италия. Серия А. 21-й тур
28 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Аталанта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
9
25
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Гол «Аталанты» в ворота «Интера» отменили из-за игры рукой Миранчука

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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38 тур
8.03 22:45
Наполи – Торино
 1 : 1
9.03 17:00
Кальяри – Салернитана
 - : -
9.03 17:00
Сассуоло – Фрозиноне
 - : -
9.03 20:00
Болонья – Интер
 - : -
9.03 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
10.03 14:30
Лечче – Верона
 - : -
10.03 17:00
Милан – Эмполи
 - : -
10.03 20:00
Ювентус – Аталанта
 - : -
10.03 22:45
Фиорентина – Рома
 - : -
11.03 22:45
Лацио – Удинезе
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 25 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 22 1 5
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 18 1 4
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