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Глик пройдет медосмотр в «Беневенто» в понедельник

17:32
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Защитник «Монако» Камиль Глик в ближайшее время станет игроком «Беневенто», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В понедельник польский защитник прибудет в расположение новичка серии А для прохождения медосмотра и подписания трехлетнего контракта с клубом. Если медицинское обследование пройдет успешно, то 32-летний игрок станет первым подписанием клуба в это межсезонье.

Глик выступал в составе «Монако» с 2016 года, перейдя из «Торино». В этом сезоне защитник провел 24 матча за монегасков, отличившись одним голом.

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