Голы Томори и Диаса принесли «Милану» победу над «Ювентусом»

«Милан» дома обыграл «Ювентус» в 9-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе хозяев отметились Фикайо Томори и Браим Диас.

«Милан» набрал 20 очков и поднялся на третье место в серии А. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Вероной».

«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде встретится с «Торино».