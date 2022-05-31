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Сегодня, 13:31

Торрейра заявил, что хочет остаться в «Фиорентине»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра заявил, что хочет остаться в «Фиорентине», за которую выступал на правах аренды в сезоне-2021/22.

«Я хочу остаться в «Фиорентине», но клубу нужно добиться соглашения с «Арсеналом». Сам же я себя отлично чувствую во Флоренции», — приводит Fanpage.it слова Торрейры.

«Фиорентина» арендовала Торрейру у «Арсенала» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 уругваец забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.fanpage.it/sport/calcio/lucas-torreira-a-fanpage-voglio-restare-alla-fiorentina-mi-sono-sentito-amato-da-tutti/
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Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
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Итан Ампаду

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