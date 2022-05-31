Торрейра заявил, что хочет остаться в «Фиорентине»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра заявил, что хочет остаться в «Фиорентине», за которую выступал на правах аренды в сезоне-2021/22.

«Я хочу остаться в «Фиорентине», но клубу нужно добиться соглашения с «Арсеналом». Сам же я себя отлично чувствую во Флоренции», — приводит Fanpage.it слова Торрейры.

«Фиорентина» арендовала Торрейру у «Арсенала» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 уругваец забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.