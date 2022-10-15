Аллегри — о победе над «Торино»: «Сегодня ребята показали, что они команда»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Сегодня ребята показали, что они команда. Мы провели организованный матч, выполнили хорошую работу. Я счастлив, потому что это первая выездная победа. Было непросто, но парни проявили характер. Мы сделали первый шаг, теперь нужно продолжать. Сегодня я был очень спокоен на скамейке, потому что видел, что команда настроена серьезно», — цитирует DAZN Аллегри.

«Ювентус» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-м месте (11 очков).

В следующем туре «Ювентус» сыграет против «Эмполи» 21 октября.