Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Торино». Миранчук провел полный матч

«Торино» дома уступил «Ювентусу» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в игре на 74-й минуте забил Душан Влахович.

Отметим, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

«Ювентус» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-м месте (11 очков).