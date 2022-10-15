Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Торино». Миранчук провел полный матч
«Торино» дома уступил «Ювентусу» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол в игре на 74-й минуте забил Душан Влахович.
Отметим, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
«Ювентус» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-м месте (11 очков).
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|
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|23
|
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|9
|6
|3
|0
|14-5
|21
|
3
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|
4
|Лацио
|9
|6
|2
|1
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|20
|
5
|Удинезе
|9
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|2
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|19-10
|20
|
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|9
|6
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|
7
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|4
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|
8
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|9
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|0
|4
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|
9
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|9
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|3
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|
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|
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|11
|
12
|Салернитана
|9
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|4
|3
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|10
|
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|10
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|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|
18
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
19
|Кремонезе
|9
|0
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|9
|0
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|6
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|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|- : -
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|- : -
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
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ЖК
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|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
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|6
|
|
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Жерар Деулофеу
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|
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Роберто Перейра
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|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
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|
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