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Главный тренер «Торино» заболел коронавирусом

17:00
Марко Джампало. Фото ФК «Торино».
Марко Джампало. Фото ФК «Торино».
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Главный тренер «Торино» Марко Джампало сдал положительный тест на коронавирус, сообщает SportMediaset.

Ранее клуб сообщил о новом положительном тесте на коронавирус среди своих сотрудников. Однако клуб не стал раскрывать личность человека, о котором идет речь. После этого команда ушла на карантин.

В турнирной таблице серии А «Торино» после семи туров занимает 17-е место.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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