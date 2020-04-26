Главный тренер сборной Бельгии считает, что Лукаку незаслуженно критикуют

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о форварде Ромелу Лукаку. В 35 матчах за «Интер» он забил 23 гола.

— Всякие умники постоянно выводят на первый план то, чего игроку не хватает, чего он не делает, — цитирует специалиста The Times. — У каких-то футболистов отмечается только хорошее, у других — наоборот.

Лукаку попал во вторую категорию после пребывания в «Челси». Он провел два феноменальных сезона в «Эвертоне», но когда ушел, все стали замечать, когда Ромелу не забил. Это было удивительно для меня, потому что обладает выдающимися качествами.

Лукаку — бомбардир, это его работа, и с ней он справляется лучше всего.