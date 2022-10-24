Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в домашнем матче против «Наполи» (0:1) в 11-м туре чемпионата Италии.

Португальский специалист похвалил соперника, но остался недоволен нападающим неаполитанцев Ирвингом Лосано, заявив, что мексиканец постоянно «нырял».

«Наполи» по-настоящему хорош, но когда я посмотрел на то, сколько у нас желтых карточек, на уставших и не до конца готовых футболистов, на нехватку вариантов на скамейке…

Во втором тайме нам из-за усталости пришлось снизить давление на соперника. Спинаццола должен был сдерживать того парня, который постоянно ныряет. Как там его зовут? Ну, того, который вечно валяется… Лосано! Точно!

Про судью я не хочу говорить. Думаю, что он хороший и уравновешенный человек. Не все мне понравилось, но я все обсудил с Иррати после матча — с ним хотя бы можно поговорить! У него был не лучший матч, но такое бывает. У всех бывают неудачные дни», — цитирует португальца DAZN.

«Наполи» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на пятой строчке с 22 очками в 11 играх.