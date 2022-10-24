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Моуринью: «Наполи» по-настоящему хорош, но как зовут того парня, кто постоянно ныряет? А точно — Лосано!»

Моуринью обвинил нападающего «Наполи» Лосано в симуляции
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в домашнем матче против «Наполи» (0:1) в 11-м туре чемпионата Италии.

Португальский специалист похвалил соперника, но остался недоволен нападающим неаполитанцев Ирвингом Лосано, заявив, что мексиканец постоянно «нырял».

«Наполи» по-настоящему хорош, но когда я посмотрел на то, сколько у нас желтых карточек, на уставших и не до конца готовых футболистов, на нехватку вариантов на скамейке…

Во втором тайме нам из-за усталости пришлось снизить давление на соперника. Спинаццола должен был сдерживать того парня, который постоянно ныряет. Как там его зовут? Ну, того, который вечно валяется… Лосано! Точно!

Про судью я не хочу говорить. Думаю, что он хороший и уравновешенный человек. Не все мне понравилось, но я все обсудил с Иррати после матча — с ним хотя бы можно поговорить! У него был не лучший матч, но такое бывает. У всех бывают неудачные дни», — цитирует португальца DAZN.

«Наполи» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на пятой строчке с 22 очками в 11 играх.

Ирвинг Лосано
ФК Наполи
ФК Рома
Жозе Моуринью
1
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Моуринью — о поражении от «Наполи»: «Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть»
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
10
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
11
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 1 : 2
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 2 : 0
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 0 : 2
23.10 21:45
Рома – Наполи
 0 : 1
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 - : -
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
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