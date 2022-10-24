«Наполи» одержал 11 побед подряд во второй раз в своей истории

«Наполи» обыграл «Рому» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, неаполитанцы одержали 11 победу подряд в этом сезоне. «Наполи» второй раз в своей истории показывают такую победную серию. Ранее клуб выигрывал 11 игр подряд в 1986 году под руководство Оттавио Вьянки.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионате Италии с 29 очками в 11 матчах.